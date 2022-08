Zwölf bis 15 Tanklaster pro Hektar für die Dölauer Heide in Halle?

Halle (Saale)/MZ - Leise plätschernd strömt Wasser aus einem Rohr aus einer kleinen Böschung am Rand von Neustadt. Es fließt in den Saugraben, der sich wie ein kleines Bächlein durch die Landschaft schlängelt und in die Saale mündet. Was auf den ersten Blick wie eine idyllische Naturszene wirkt, sorgt bei Umweltschützern für Ärger. Sie sind überzeugt: Das Wasser aus dem Rohr wird an anderer Stelle dringend gebraucht. Es einfach in die Saale abfließen zu lassen, sei Verschwendung.