Weil sich der Verdacht gegen einen 31-jährigen Hessen erhärtet hat, schlug die Polizei am Donnerstag zu. Was die Staatsanwaltschaft sagt.

Zwölfjährige in Halle missbraucht: Handschellen klicken in Wohnung

Nach dem Missbrauch eines zwölfjährigen Mädchens in Halle hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Kassel festgenommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Sie haben ihn: Der mutmaßliche Kinderschänder, der sich mehrfach an einem Mädchen in Halle vergangen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der 31-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung im hessischen Kassel von Einsatzkräften der Polizei festgenommen. „Es besteht Fluchtgefahr, deshalb ist er jetzt in Gewahrsam“, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota der MZ.