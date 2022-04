Zwischenfall in Halle: Zwei Männer stoppen den Marsch des Lebens

Mit einem Marsch durch Halle haben am Freitag Mitglieder und Gäste der jüdischen Gemeinde den Holocaust-Opfern gedacht. Am Steintor drehten dann zwei Männer durch.

Halle (Saale)/MZ - Beim „Marsch des Lebens“ am Freitagnachmittag durch Halle ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Etwa 65 Teilnehmer der jüdischen Gemeinde und Gäste wurden am Steintor von zwei Männern gestoppt. Offenbar waren sie erbost darüber, dass für den Marsch der Verkehr durch die Polizei kurzzeitig angehalten werden musste und auch die Straßenbahnen nicht fuhren. Ein 37-Jähriger sowie ein 41-Jähriger stellten sich daraufhin den Teilnehmern entgegen. Als Einsatzkräfte der Polizei eingriffen, soll der 37-Jährige erheblichen Widerstand geleistet haben. Unter anderem musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Nach Angaben von Michael Ripke, Sprecher der Polizeiinspektion in Halle, wurde niemand verletzt. Der 37-Jährige wurde zunächst abgeführt. Anschließend konnte der Marsch des Lebens als Erinnerung und Mahnung an die Verbrechen der Nazis fortgesetzt werden.