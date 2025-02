Halle (Saale)/MZ. - In einem alten Bürogebäude, dem heutigen Blendwerk, in der Delitzscher Straße begrüßt Christopher Pekel. Die Räume sind eher kühl, aber es gibt Decken, um es sich auf den bunt zusammengewürfelten Sofas bequem zu machen. Pekel, die in ein paar Monaten ihren Vornamen in Mia-Marie Christin Evangelie ändern will, hat als Teil des Kulturvereins Blendwerk Zugang zu dem eher fantasievollen Ort, in dem bei Feiern ein selbstgebastelter Drache Nebel speien kann – so fantasievoll wie manche Forderung von Die Partei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.