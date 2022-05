Zweiter Versuch: Stadt arbeitet an neuen „ganzheitlichem“ Mobilitätskonzept für Halle

Nach dem Bürgerentscheid gegen die weitestgehend autofreie Altstadt wird im Rathaus nun an einem Mobilitätsplan für Halle getüftelt. Warum dabei der hallesche Verkehrs als Ganzes betrachtet und was verbessert werden soll.

Halle (Saale)/MZ - Noch gibt es sie, die vielen Parkplätze am Straßenrand in der Altstadt. Am Domplatz, in der Kleinen Ulrichstraße oder auf dem Jerusalemer Platz stehen die Autos täglich dicht an dicht, teilweise auch ohne Parkschein. Hätte es den Bürgerentscheid gegen das Konzept zur weitestgehend autofreien Altstadt nicht gegeben, wären einige der insgesamt knapp 500 Stellplätze innerhalb des Altstadtrings möglicherweise schon entfernt worden.