Zweiter Prozess um Überfall auf Syrer in Halle eröffnet

Vor dem Landgericht müssen sich zwei Männer verantworten, die vor zweieinhalb Jahren am Überfall auf zwei Syrer beteiligt gewesen sein sollen. Ein Täter ist schon verurteilt.

Halle (Saale)/MZ - Wegen des Angriffs auf zwei Syrer am Neustädter Rennbahnkreuz müssen sich seit Mittwoch zwei Hallenser vor dem Landgericht verantworten. Den 21 und 24 Jahre alten Männern wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage waren sie an einem Überfall in der Nacht zum 1. Mai 2020 beteiligt.