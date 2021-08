Zwei Zigarettenautomaten im Norden von Halle gesprengt - Täter können flüchten

Halle (Saale)/MZ - Im Norden von Halle ist es am Sonntagabend nach der Sprengung zweier Zigarettenautomaten zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 22.30 Uhr war zunächst in der Verlängerten Mötzlicher Straße ein Automat mittels Pyrotechnik aufgesprengt und erheblich zerstört worden, so die Mitteilung der Polizei. Dabei wurden Tabakwaren in noch unbekanntem Wert erbeutet. Zeugen konnten zwei flüchtende Täter beobachten und beschreiben.

Etwa eine Stunde später, gegen 23.30 Uhr, wurde dann ein Automat in der Burgstraße gesprengt. Auch dieses Gerät wurde erheblich beschädigt, die Angreifer kamen hier jedoch nicht an die begehrte Ware. Auch hier wurden zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, die auf Fahrrädern flüchteten. Bei der Suche nach Tätern wurde auch ein Fährtenhund eingesetzt, sie blieb jedoch erfolglos. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (mad)