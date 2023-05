Halle (Saale)/MZ - Zwei Frauen sind am Freitagabend auf der Peißnitz, Bereich Saaleschleife in Halle, von einem Teil eines großen Baumes getroffen worden. Beide waren gerade auf der Bürgerbrücke unterwegs, als das Baumteil abbrach und herabfiel, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Frauen im Alter von 48 und 53 Jahren seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Am Geländer der Brücke entstand Sachschaden. Zur Sicherung der Unglücksstelle war die Feuerwehr im Einsatz.