Zwei Unfälle legen Hochstraße in Halle lahm: War Gaffen schuld am zweiten Crash?

Am Montagabend kam es in Halle zu zwei Unfällen auf der Hochstraße. Gekracht hatte es innerhalb von einer halben Stunde zweimal in beide Richtungen auf gleicher Höhe. Warum auch die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste.

Halle (Saale)/MZ - Am Montagabend ereigneten sich auf der Hochstraße in Halle zwei Unfälle und legten damit den Verkehr lahm. Zuerst kollidierten nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 18.10 Uhr in Fahrtrichtung Halle-Neustadt ein Pkw und ein Lkw. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die Unfallstelle ist seit mehreren Jahren bekannt, an gleicher Stelle kam es bereits vermehrt zu ähnlichen Unfällen. Wenige Meter vor den zusammengestoßenen Fahrzeugen weist ein Schild auf den gefährlichen Spurwechsel hin, doch trotzdem kracht es hier immer wieder.