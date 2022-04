Zwei Tote bei Wohnungsbrand in Halle

Brand in der Lessing-/Ecke Holystraße gelöscht

Halle (Saale)/MZ - Aus bislang ungeklärter Ursache ist im Ostersonntag im Paulusviertel von Halle eine Wohnung in Brand geraten. Bei dem Feuer in der Lessing-/Ecke Holystraße kamen in der fraglichen Wohnung eine Frau und ein Mann ums Leben, wie Polizeisprecher Alexander Junghans berichtete. Ob es sich um die Bewohner handelt, war zunächst unklar. Der Notruf ging um kurz nach 13 Uhr bei der Feuerwehr ein. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus Trotha. Das Haus wurde evakuiert, die anderen Bewohner konnten zunächst nicht zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.