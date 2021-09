Zwei Pkw kollidieren in Halle im Bereich Böllberger Weg

Halle/pol - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich Böllberger Weg zum Unfall zwischen zwei entgegenkommenden PKW im Bereich der Kurve Höhe Am Schenkteich. Beim 31-jährigen Fahrzeugführer des einen PKW zeigte eine Atemalkoholtest 1,64 Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Eine Insassin des anderen Fahrzeugs klagte in der Folge über Schmerzen und beabsichtigte selbst einen Arzt aufzusuchen.