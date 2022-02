Zwei Personen werfen Steine auf Straße und schlagen Fenster ein

Halle (Saale)/MZ/TGO - Zwei Personen haben in der Nacht zum Sonntag randaliert. Laut Polizeiangaben waren die Täter gegen 3 Uhr Steine von einem Gerüst an einem Gebäude im Bereich Birkenhahnweg / Berliner Straße auf die Straße. Außerdem versuchten sie an Haus Fenster einzuwerfen.

Die Polizei hat gegen das Duo Anzeige erstattet. Eine Kehrmaschine kam zur Beseitigung der Steine und Scherben zum Einsatz.