Zwei neue Corona-Todesfälle, mehr als 1.000 Infektionen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch hat die Stadt Halle 1.037 neue Infektionen mit dem Corona-VIrus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 2138. Besonders betroffen sind die Altersgruppen der Unter-18-Jährigen (301 neuie Fälle) und der 30- bis 49-Jährigen (315 neue Fälle).

Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid in Halle gestorben. Die Stadt meldet einen Fall mit Corona und einen Fall an Corona.

Lage in den Krankenhäusern

In den halleschen Krankenhäusern liegen mehr Personen aufgrund von Covid-19: Die Gesamtzahl der Patienten stieg auf 142, etwa 11 Prozent davon werden intensivmedizinisch behandelt. Die Lage, die die Situation in den Krankenhäusern beschreibt, steht unverändert auf gelb.

Impffortschritt

Die Stadt meldet 501 durchgeführt Impfungen, 26 davon Erstimpfungen. 77,4 Prozent der Hallenser haben sich schon mindestens eine Spritze verabreichen lassen.

Impftermine

An diesem Mittwoch kann man sich noch bis 18 Uhr im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße impfen lassen, am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr. Imfpungen gibt es außerdem in vielen Arztpraxen und einigen Apotheken.