Zwei Männer im Krankenhaus: Polizei muss in der Nacht bei mehreren tätlichen Angriffen in Halle einschreiten

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag ist es in Halle nach Streitigkeiten zu mehreren Körperverletzungen gekommen, zwei Personen mussten anschließend sogar ins Krankenhaus.

Der erste Vorfall ereignete sich bereits gegen 20 Uhr in der Freyburger Straße. Dort war es in einer nicht näher bestimmten Personengruppe zu Streitigkeiten gekommen, in dessen Folge es tätliche Angriffe und anschließend eine leicht verletzte Person gab.

Gegen 1.50 Uhr registrierte die Polizei dann den nächsten Vorfall: Hier waren auf dem halleschen Marktplatz mehrere Personen deutscher Nationalität aneinander geraten. Zwar trug hier niemand ernsthafte Verletzungen davon, allerdings wurde bei einem der Beteiligten ein Klappmesser gefunden, welches jedoch nicht zum Einsatz kam. Dennoch wurden im Anschluss diverse Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt.

Der letzte Vorfall ereignete sich schließlich gegen 5.30 Uhr im Bereich der Freiimfelder Straße in einer Straßenbahn. Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 19 und 48 Jahren hatten sich wechselseitig tätlich so heftig angegriffen, dass beide zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus mussten. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall an.