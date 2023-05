Mille Maria Dalsgaard und Mareike Mikat übernehmen mit der neuen Spielzeit die Intendanz am Neuen Theater. Warum schon ihr erster Auftritt in Halle für Furore sorgte.

Zwei Frauen bringen frischen Wind auf die Kulturinsel in Halle

Mille Maria Dalsgaard (l.) und Mareike Mikat – hier im Bühnenbild „Die Lage“ – übernehmen ab der Spielzeit 2023/24 die Intendanz am Neuen Theater in Halle.

Halle (Saale)/MZ - - Wenn sich Anfang September der Sommer dem Ende neigt und Halles Bühnen in eine neue Spielzeit starten, werden mit Mille Maria Dalsgaard und Mareike Mikat zwei neue Gesichter im Theater-Team zu entdecken sein. Dalsgaard, gebürtige Dänin, und Mikat, in Brandenburg aufgewachsen, treten die Nachfolge von NT-Intendant Matthias Brenner an und übernehmen die künstlerische Leitung von Neuem Theater und Thalia Theater Halle. Und schon bei der Präsentation des neuen Spielzeitprogramms sorgte Dalsgaard für Furore: Ihren Einstand gab die 42-Jährige, die unter anderem fünf Premieren und ein Theaterfest ankündigte, mit dem Zünden einer Konfetti-Kanone.