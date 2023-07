Zwei Flöße fahren sich an Saale-Wehr in Halle fest - Polizei ermittelt

Weil in Halle zwei Saaleflöße in Not gerieten, war auch die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Mit dem Schrecken davongekommen sind am Freitagabend die 38 Passagiere zweier Flöße nach einer Havarie am Kleinen Böllberger Saalewehr. Gegen 17:45 Uhr sei die Wasserschutzpolizei informiert worden, dass sich die beiden Flöße festgefahren hatten, wie am Sonnabend bekannt wurde. Beide seien nicht in der Lage gewesen, aus eigener Kraft ihre Fahrt fortzusetzen.

Erst die zur Hilfe gerufene Feuerwehr konnte die Flöße mittels Stahlseil und Winde freischleppen. Ob Schäden an den Fahrzeugen entstanden sind, sei noch unklar. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Unfallursache dauern an. Zugleich leitete die Behörde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Schiffsverkehrs ein. Die Passagiere blieben unverletzt.