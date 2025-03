Abendlicher Schreck in der Südstadt von Halle: Zwei Autos in Flammen

Blick von oben: Zwei Pkw haben am Freitagabend in der Ouluer Straße in Halle-Süd gebrannt.

Halle (Saale)/MZ - Erneut haben in Halle Autos gebrannt. In der Ouluer Straße in der Südstadt gingen am Freitagabend zwei Pkw in Flammen auf. Dem ersten Anschein nach sind sie bei dem Feuer komplett zerstört worden. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.