Brandserie in Halle Zwei Autos brennen in Halle-Südstadt - Mutmaßlicher Feuerteufel festgenommen

Erneut gingen in der Nacht zum Donnerstag zwei Autos in der Südstadt in Flammen auf. Die Polizei konnte eine Person festnehmen. Wie die Polizei dem Tatverdächtigen auf die Schliche kam.