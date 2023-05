In kurzer Zeit gab es in Halle mehrere teils schwere Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Straßenbahnen. Was mögliche Gründe dafür sind und welcher schlichte Appell nun zu hören ist.

In der Baustelle in der Mansfelder Straße müssen Radfahrer absteigen. Darauf wird mit Schildern hingewiesen.

Halle (Saale)/MZ - Es waren drei Vorfälle innerhalb von nur zwei Wochen, allesamt im Mai. Zuletzt war es ein Radfahrer in der Richard-Wagner-Straße, zuvor jeweils eine Radfahrerin in der Merseburger und in der Mansfelder Straße, die mit einer Straßenbahn zusammengestoßen sind. In zwei dieser Fälle wurden die betroffenen Radfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.