Magdeburg/Halle (us) - Abellio konnte offenbar seine Fahrgastzahlen im Jahr 2022 gegenüber den Vorjahren deutlich steigern. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Insgesamt waren demnach in den Zügen des Unternehmens in Mitteldeutschland im vergangenen Jahr 18,8 Millionen Fahrgäste unterwegs. Das entspreche einer Steigerung von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr, heißt es Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 soll der Zuwachs immerhin 20 Prozent betragen.

Abellio: Erfolg nicht nur durch 9-Euro-Ticket

Der Ansturm der Fahrgäste in den Monaten Juni bis August, in denen das 9-Euro-Ticket galt, habe dazu einen großen Teil beigetragen, so ein Sprecher des Unternehmens. Doch auch in den Monaten Oktober bis Dezember seien die Fahrgastzahlen gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 spürbar um 7 Prozent angestiegen.

Auch im Jahr 2023 setze Abellio darauf, mehr Menschen in der Region von den Vorzügen des Bahnfahrens mit Abellio zu überzeugen. Eine zentrale Rolle bei der Gewinnung neuer Fahrgäste soll dabei das Deutschlandticket spielen, mit dem die Menschen ab Mitte des Jahres für 49 Euro monatlich den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr nutzen könnten. Gerade für Pendler werde die Bahn gegenüber dem Auto damit noch attraktiver, heißt es.

Sichere Jobs bei Zugunternehmen versprochen

Um die neu gewonnenen Fahrgäste ebenso wie die Stammkunden zuverlässig an ihr Ziel zu bringen und ihnen einen hohen Servicestandard zu bieten, verstärke Abellio in diesem Jahr erneut seine Anstrengungen bei der Suche nach Personal. Das Unternehmen biete sichere Jobs in einer Zukunftsbranche und auf Basis guter Tarifverträge – auch für Menschen, die bislang noch wenig berufliche Berührung mit der Eisenbahn hatten.