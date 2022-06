Zum Rosenmontag stehen Halles Karnevalisten in der Küche

Toast Hawaii mit Kamelle am Spieß, Helau-und-Alaaf-Topf und eine Krapfen-Karawane: Im Brauhaus stehen die Narren am Herd.

Halle (Saale)/MZ - Fünf-Gänge-Menü statt Rosenmontagsumzug - damit gehen Halles Karnevalisten im nunmehr dritten Corona-Jahr in die Fünfte Jahreszeit. „Die Pandemie und nun aktuell der Krieg in der Ukraine sind die Gründe dafür, dass wir den Rosenmontag in diesem Jahr anders begehen, als man es von uns Karnevalisten kennt“, erklärt Gerd Günther, Vize-Präsident des Halle Saalkreis Karnevals Verein HSKV. Es sei nicht die Zeit für große Feiern.