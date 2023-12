Ein Schwarzfahrer wird in Halle von der Bundespolizei gestellt. Bei der Kontrolle seiner Daten stoßen die Beamten auf einen offenen Haftbefehl.

Zum Jahreswechsel hinter Gittern: Mann wird am Hauptbahnhof Halle festgenommen

Halle (Saale)/MZ - Weil ein Mann am Freitagmorgen ohne gültigen Führerschein mit dem Intercityexpress von Berlin nach Halle gefahren ist, hat eine Streife der Bundespolizei ihn am Hauptbahnhof in Halle kontrolliert.