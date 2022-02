Zum 90. Geburtstag: Halles erste Olympiasiegerin erinnert sich an ihren großen Erfolg

Ulla Donath gewinnt 1960 die erste Medaille für eine hallesche Sportlerin überhaupt. In dieser Woche feiert sie ihren 90. Geburtstag. Ein Rückblick.

Halle (Saale)/MZ - Manchmal verrennen sich die Gedanken inzwischen, aber das Lächeln ist immer noch das einnehmende wie früher. Ulla Donath sitzt in ihrer Wohnung im halleschen Paulusviertel und empfängt freudig den Besuch. Die Erinnerungen an ihre Sternstunde von 1960 sind inzwischen etwas verblasst. Kein Wunder, schließlich feiert Ursula Donath, die alle nur Ulla rufen, am 30. Juli ihren 90. Geburtstag.