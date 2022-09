Warum Peter Maffay für Halle die Werbetrommel rührt

Halle (Saale)/MZ - Peter Maffay ist gut gelaunt. Der Regenguss am Mittwochabend macht ihm nichts aus. „Ich soll wohl noch wachsen“, scherzt der 73-Jährige. Der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts wird zum prominenten Halle-Botschafter. Am Pavillon für das geplante Zukunftszentrum vor dem Ratshof spielt der Sänger und Komponist ein Video ein. Seine Botschaft: Halle ist vielschichtig, hat tolle Menschen und kann ein Ort sein, an dem im Dialog die Antworten auf globale Fragen gefunden werden – Klimawandel, das Gefälle zwischen Arm und Reich, geopolitische Spannungen. „Andere Städte sind dafür sicher auch geeignet. Aber Halle hat großartige Voraussetzungen“, sagt er.

