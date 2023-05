Sieben Jahre dauerte es von der Planung des Solidarnosc-Zentrums bis zu seiner Eröffnung. Die Architektur erinnert an verrostete Stahlplatten, die früher auf dem Werftgelände gelagert wurden. In der Begegnungsstätte sind alle Wände schief. Konzipiert wurde es für 250.000 Besucher jährlich - 2019 kamen viermal so viele Gäste.

(Foto: Dirk Skrzypczak)