Mit einer Ausstellung macht die Radiologin Katharina Ronstedt auf die Not bei der Tafel in Halle-Neustadt aufmerksam.

Zu wenig Lebensmittel für zu viele Kunden - Ärztin fotografiert bei der Tafel in Halle Neustadt

Tafeln in Sachsen-Anhalt

Katharina Ronstedt (li.) und Jacquelin Gottschalk zeigen eines der Bilder, die derzeit bei der Tafel in Halle-Neustadt zu sehen sind.

Halle/MZ - Es sind die Momentaufnahmen und die kräftigen Farben, die die Bilder so besonders machen. Katharina Ronstedt hat sie im Sommer vergangenen Jahres bei der Tafel in Halle-Neustadt aufgenommen, jetzt werden sie der Öffentlichkeit gezeigt. Die Wahrhaftigkeit von Situationen, die sich viele gar nicht vorstellen können, spiegelt sich markant in den DIN A2-Ausdrucken auf grauem Karton wider.