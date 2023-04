Zwischen Tradition und moderner Gastronomie: Das Kaffeehaus und Restaurant Wittekind in Halle erweitert Schritt für Schritt sein Angebot. Das Konzept kommt an - bei Gästen und neuen Mitarbeitern.

Zu Süßem kommt Herzhaftes - Warum das Kaffeehaus Wittekind in Halle aufs Handwerk setzt

Halle (Saale)/MZ - Anna Krischer und Konrad Paulus Sonnenburg konnten nicht ahnen, dass ihnen Corona einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen würde, als sie Pläne für ihr Kaffeehaus Wittekind schmiedeten. Aber das Vorhaben, dem Traditionshaus in der Seebener Straße zu neuem Glanz zu verhelfen, aufzugeben, kam ohnehin nicht in Frage. Mit handwerklichem Können, hochwertigen Produkten und Liebe zum kleinsten Details zu überzeugen, ist das Konzept des Gastronomenpaars – und jetzt will das Wittekind mit einer Sortimentserweiterung punkten.