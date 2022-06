Zu langes Warten für Fußgänger: Stadt Halle überprüft nervige Ampeln auf Paracelsusstraße

An der Fußgängerampel in der Paracelsusstraße Ecke Hordorfer Straße müssen Radfahrer und Passanten stets lange warten.

Halle (Saale)/MZ - Bis zu vier Minuten können vergehen, ehe Passanten und Radfahrer die Paracelsusstraße in Richtung Hermes-Areal überquert haben. Denn die Ampeln an der Kreuzung sind vor allem an den Auto- und Straßenbahnverkehr angepasst. Doch das könnte sich nun ändern.