Zoo Halle öffnet wieder für Besucher

Der Zoo in Halle öffnet wieder

Halle (Saale) - Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz darf auch der Zoo Halle wieder öffnen. Wie die Bedingungen sind, erläutert Zoosprecher Tom Bernheim.

Wie genau läuft es im Zoo mit der Wiedereröffnung?

Tom Bernheim: Das Zooteam freut sich, nach der erneuten kurzzeitigen Schließung wieder Besucher willkommen heißen zu dürfen. Auf Grund der weiterhin unsicheren Lage, können Tickets weiterhin nur maximal 14 Tage im Voraus in unserem Online-Shop angeboten werden.

Was muss beim Besuch beachtet werden?

Bernheim: Ein negativer Corona-Test ist zum Betreten des Zoos vorzuweisen. Selbsttests werden nicht anerkannt, es muss ein professionell durchgeführter Schnelltest von einer offiziellen Teststelle (Apotheken, Testzentren) sein. Zudem hat der Zoo ein mobiles Testzentrum am Haupteingang, wo ebenfalls ein Schnelltest durchgeführt werden kann. Der Erwerb von Tickets und Begleittickets für Jahreskarten- und Gutscheininhaber im Online-Shop ist zwingend erforderlich. Es sind keine Tickets an der Tageskasse erhältlich. Tierhäuser bleiben geschlossen. Spielplätze sind geöffnet. Das gastronomisches Angebot besteht nur als Abverkauf an den Imbissen unter Wahrung der Abstandsregelungen. Der Biergarten und das Restaurant bleiben geschlossen. (mz)