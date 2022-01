Zoo Halle hat neue Attraktion: Sumatratigerin Lara ist neue Mitbewohnerin

Halle (Saale)/DUR/dpa - Der Bergzoo Halle ist um eine Attraktion reicher: Am Mittwoch traf die Sumatratigerin Lara ein und bewohnt künftig die Tigeranlage.

Das Weibchen ist das erste Exemplar dieser Tigergattung, bisher wurden ausschließlich malaysische Tiger in Halle gehalten.

Lara ist acht Jahre alt und wurde aus einem Zoo in Frankreich in das neue Gehege in Halle überführt. Um ihr etwas Ruhe und Raum zur Eingewöhnung zu geben, wird die Katze für Besucher zunächst nur auf der Außenanlage zu sehen sein.

Sumatratiger sind in ihrer namensgebenden Heimat in Asien akut vom Aussterben bedroht. Sie sind laut Zoosprecher die kleinste noch lebende Unterart des Tigers, nachdem die beiden anderen Inselformen, der Bali- und der Javatiger, mittlerweile ausgerottet wurden. Aktuell wird der Bestand auf circa 370 freilebende Exemplare geschätzt.