Zoll kontrolliert Großbaustellen in Halle

Unter anderem kontrollierten Zollbeamte die Kita-Baustelle in der Albert-Schweitzer-Straße. (Symbolbild)

Halle (Saale) - Zwei grün-weiße Wagen mit der Aufschrift „Zoll“ und mehrere Transporter parkten zunächst entlang der Albrecht-Dürer-Straße im Paulusviertel. Kurz vor 10 Uhr setzten sie sich in Bewegung und fuhren auf der nahe gelegenen Kita-Baustelle in der Albert-Schweitzer-Straße vor. Es war eine von drei Großbaustellen in Halle, die der Zoll kontrollierte.

Zwanzig Zöllner waren im Einsatz. Am Ende des Tages hatten die Beamten in Halle 18 Sachverhalte festgestellt, die nun weitergehend geprüft werden. Die Verdachtsfälle betreffen die Themen allgemeiner sowie branchenspezifischer Mindestlohn, Ausländerbeschäftigung und Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Das teilte Jens Rothe, Sprecher des Hauptzollamtes Magdeburg, nach der ersten Auswertung dieses Großeinsatzes mit.

Zoll-Kontrollen auf Großbaustellen in Halle

Die Kontrollen fanden im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe statt. Allein in Sachsen-Anhalt kontrollierte der Zoll mit mehr als 60 Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) insgesamt 20 Bauvorhaben. Rund 180 Personen wurden zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt und insgesamt 65 Sachverhalte festgestellt, die nun weiteren Prüfungen unterzogen werden.

Die FKS überprüft etwa die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern. Sie kontrolliert auch, ob der Mindestlohn gezahlt wird. In den meisten Branchen des Baugewerbes gilt seit Beginn des Jahres ein Mindestlohn in Höhe von 12,85 Euro je Stunde. Die Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden indes von Verbraucherschützern des Landes festgestellt, die sich an den Kontrollen beteiligten. Es sind daraufhin Maßnahmen angeordnet worden, um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. (mz/Denny Kleindienst)