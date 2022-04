Zirkus und neue Turnhalle - Was am Rossplatz in Halle entstehen soll

Der Post TSV plant den Bau einer Turnhalle, der Zirkus Klatschmohn will ein festes Zeltgebäude errichten. Dafür gibt es in Halle eine breite Unterstützung.

Die Visualisierung zeigt das geplante Zirkusgebäude und die neue Turnhalle in Nachbarschaft der Jahnhalle.

Halle (Saale)/MZ - Am grünen Rossplatz, eingekeilt wie ein Dreieck von der Paracelsusstraße, rauscht der Verkehr vorbei. Dass es sich um eine attraktive Freizeitanlage mit einer Skaterbahn, der ehrwürdigen Jahnturnhalle und einem Zirkus handelt, bekommen Autofahrer nur aus den Augenwinkeln mit. Doch die Optik des Platzes wird sich ändern und künftig garantiert für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Der Post-Turnverein (PTSV) als Mieter der Jahnhalle und das Zentrum für Zirkus und Bewegtes Lernen (ZZB) wollen kräftig investieren. Vorgesehen sind eine neue Sporthalle für die Turner und ein Zeltgebäude, das ganzjährig nutzbar ist. Beide Vereine haben dafür eine Bauherrengemeinschaft gegründet. Ziel ist die Aufstellung eines B-Plans, um Baurecht zu erhalten. Der Planungsausschuss hatte das Vorhaben jetzt wohlwollend befürwortet. Die Entscheidung fällt am 21. Juli in der Stadtratssitzung.