In den einstigen Shoppingtempel könnte die Beratungsstelle aus Neustadt ziehen. Was der Eigentümer plant und sich das Stadtmarketing für das Objekt wünscht.

Zieht Haus der Jugend in leeres Warenhaus auf dem Markt in Halle?

Halle (Saale)/MZ - Seit Ende Dezember stehen die beiden Gebäude der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Markt in Halle leer – und bieten gerade den Gästen der Händelfestspiele ein trostloses Bild. Dem Leipziger Immobilienkonzern Stadtbau AG gehört der Markt 20. Geschäftsführer Patrick Fahrenkamp will das Gebäude umkrempeln – mit neuer Fassade, neuer Innengestaltung und neuem Nutzungskonzept. Und in Sachen Nutzung deutet sich jetzt eine Überraschung an. Nach MZ-Informationen soll das „Haus der Jugend“ aus Neustadt in den ehemaligen Kaufhof ziehen. Die Pläne dafür sollen schon weit fortgeschritten sein.