Die Saale Bulls mussten zum zweiten Mal in dieser Saison eine Partie abbrechen, weil das Spielfeld defekt war. Die Probleme kommen mit Ansage, Lösungen zu finden ist schwer.

Eisfläche bringt Oberligist in Not

Die Partie der Bulls (rot) gegen Tilburg war die zweite in dieser Saison, die abgebrochen werden musste.

Halle/MZ. - Die Aufarbeitung der Katastrophe begann noch mittendrin. Schon während der 40-minütigen Unterbrechung des Eishockeyspiels zwischen den Saale Bulls und den Tilburg Trappers saßen Präsident Daniel Mischner und weitere Verantwortliche des halleschen Oberligisten im Sparkassen-Eisdom zusammen, berieten sich und rechneten durch, was ihnen die erneute Eis-Panne kosten würde. „7.000 bis 8.000 Euro pro Spiel“, sagte Mischner am Tag nach dem zweiten Abbruch eines Heimspiels der Bulls in dieser Saison und konstatierte. „Das Geld bekommen wir nicht zurück.“