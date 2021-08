Halle (Saale)/MZ - Ein 54-jähriger Fahrraddieb aus dem Saalekreis ist in der Nacht zu Dienstag in Halle gestellt worden. Laut Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Mann in der Sternstraße ein im Hinterhof abgestelltes Fahrrad stahl. Der Zeuge alarmierte die Polizei, so dass er noch beim Verlassen des Grundstücks gestellt werden konnte. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun ermittelt.