Zeuge fotografiert dreisten Fahrraddieb in Halle - Täter ist nach Hinweisen identifiziert

Ein Fahrraddieb in Aktion.

Halle (Saale)/MZ - Sechs Monate nach einem Fahrraddiebstahl im Bereich der Torstraße in Halle (Saale) hat die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 19-Jährigen. Eine Vernehmung stehe noch aus.

Der Mann hatte das Mountainbike der Marke Cube am 25. November 2021 zwischen 7.10 Uhr und 8 Uhr gestohlen. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 675 Euro.

Das Bild eines Zeugen wurde damals unmittelbar nach der Tat gesichert. Das Amtsgericht Halle (Saale) hatte am Mittwoch per Beschluss die Veröffentlichung des Fotos angeordnet. Am Freitag kam die Erfolgsmeldung.