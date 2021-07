Zeuge bemerkt 38-Jährigen beim Einbruch und ruft Polizei

Halle (Saale) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.40 Uhr hat ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Max-Lademan-Straße in Halle einen versuchten Einbruch bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, sah der Mieter wie eine ihm unbekannte Person im Begriff war, in das Mehrfamilienhaus einzudringen, woraufhin er die Polizei rief.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde von dieser im Hauseingang gestellt. Die Beamten entließen den 38-jährige polizeibekannten Mann jedoch nach allen getroffenen Maßnahmen wieder. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen gegen den Einbrecher aufgenommen. (mz)