Zelten in Halle-Ammendorf: Polizei schnappt Wildcamperin mit zwei offenen Haftbefehlen

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagmorgen gegen 02.45 Uhr hat die Bundespolizei in Halle zwei Personen, die in der Nähe des Bahnhofs Halle-Ammendorf an der Schnellfahrstrecke in einem aufgestellten Zelt schliefen, geweckt. Eine der beiden Wildcamper konnte keine Personaldokumente vorweisen, machte jedoch Angaben zur Person. Mittels des polizeilichen Informationssystem stellte die Polizei die Identität der 34-Jährigen fest. Der Abgleich offenbarte, dass die Frau gleich zwei Mal per Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde.

Beide Haftbefehle ergingen am 26. Juli 2021 aufgrund von zwei Schuldsprüchen wegen mehreren Diebstahlshandlungen und Erschleichens von Leistungen. Hierbei wurde die Frau durch das Amtsgericht Halle am 2. September 2020 zu einer Geldstrafe von 1.000 beziehungswiese am 26. März 2021 zu 600 Euro oder Ersatzfreiheitsstrafen von 100 sowie 60 Tagen verurteilt.

Die vereinbarte Ratenzahlung aus dem Jahr 2020 hatte die Gesuchte gar nicht erst begonnen, sondern lediglich einen Betrag von 10 Euro entrichtet, wodurch nun noch 990 Euro offen sind. Deshalb erhielt sie bei der diesjährigen Verurteilung bereits eine Ladung zum Strafantritt. Diesem ist sie bis heute nicht nachgekommen. Aus diesem Grund ergingen die Haftbefehle, welchen die 34-Jährige durch sofortige Zahlung von insgesamt 1914,90 Euro aus den beiden Verurteilung und den hinzukommenden Kosten entgangen wäre. Die Frau wurde festgenommen und die beiden Haftbefehle eröffnet. Die offenen Beträge konnte sie allerdings nicht begleichen und wurde dementsprechend an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben.