Am Freitag wurde in Halle-Neustadt eine Regenbogenbank offiziell eingeweiht. Es ist bereits die zweite Regenbogenbank in der Stadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale) - Am Freitagvormittag wurde eine neue Regenbogenbank am Nasreddin-Brunnen in Halle-Neustadt übergeben. Es ist die zweite Bank dieser Art in Halle. Kinder der Ersten Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt haben die Bank in den Regenbogenfarben bemalt, das Neustadt-Centrum hat die Aktion mit 1000 Euro gesponsort.