Zehnter Blindgänger auf der Silberhöhe gefunden - Entschärfung am Dienstag geplant

Halle (Saale) - Erneut ist am Montag auf dem Gelände des Nachwuchsfußball-Leistungszentrums in der Willi-Bredel-Straße in Halle eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. - es ist nunmehr der zehnte Blindgänger seit Beginn der Tiefbauarbeiten im Herbst 2020 auf der Baustelle gefunden wurde.

Wie die Stadt mitteilte, wird die Entschärfung der Bombe für Dienstagvormittag 11 Uhr geplant. Auch diesmal werden um den Fundort mit Sand gefüllte Container gestellt, um den Gefahrenbereich zu sichern. Da sich der Fundort in großer Entfernung zu den angrenzenden Wohngebäuden befinde, müssen lediglich 16 Anwohner evakuriert werden. Sie müssen ihre Wohnungen am Dienstagvormittag verlassen. Außerdem werden Teile der angrenzenden Gartenanlage geräumt. Derzeit plane die Stadt nicht damit, die Karlsruher Allee zu sperren, behält sich jedoch mögliche Änderungen vor und informiert über die endgültige Sachlage am Dienstagmorgen. (mz)