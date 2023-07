Viel mehr Menschen als erwartet haben seit der Eröffnung im April Halles neues Planetarium besucht. Was das Haus in nächster Zeit bieten will.

Zehntausende wollen in die Sterne gucken - Start des Planetariums in Halle übertrifft alle Erwartungen

Halle (Saale)/MZ - Abertausende Kilometer weit ins Weltall blicken? In Halle ist das seit April wieder möglich, seit nach vierjähriger Bauzeit Anfang April der alte Gasometer am Holzplatz als Planetarium wiedereröffnet wurde. Selbst eine ferne Galaxie haben Besucher dort schon zu Gesicht bekommen, wie Dirk Schlesier. Die Sichtung begeistert den Wissenschaftler in dem studierten Geowissenschaftler. Als Direktor ist er beeindruckt von dem großen Interesse am Planetarium: Rund 40.000 Tickets sind in den ersten dreieinhalb Monaten verkauft worden, deutlich mehr als erwartet. Hinzu kamen mehr als 2.000 Gäste zur Langen Nacht der Wissenschaften Anfang Juli und rund 1.200 zur Museumsnacht im Mai, wie Schlesier sagt. „Wir haben mit 50.000 bis 60.000 Besuchern pro Jahr gerechnet.“