Zarella, Carpendale und Co.: Keine Tickets mehr für Schlagershow in Halle

Die Schlagernation blickt am Samstag nach Halle. In der Messe geben sich die Stars ein Stelldichein - bedingt durch Corona aber weitgehend ohne Fans.

Giovanni Zarrella führt in der Halle Messe durch die Show.

Halle (Saale)/MZ - Howard Carpendale, Vicky Leandros, Matthias Reim oder Nino de Angelo: Die Halle Messer erlebt am Samstagabend in der Live-Show von Giovanni Zarrella das Gipfeltreffen der Schlagerstars. Allerdings werden wegen der Corona-Pandemie nur wenige Fans das Musikspektakel hautnah erleben. Gerade einmal 500 Zuschauer sind zugelassen. „Für die Tickets musste man sich bewerben. Alle Karten sind vergriffen“, sagte eine Sprecherin der Messe der MZ. Das ZDF wird die Sendung ab 20.15 Uhr live übertragen. Die Show soll mit Blick auf den Valentinstag am Montag ganz im Zeichen der Liebe stehen.