Zahlreiche Werke von insgesamt 70 renommierten Künstlern kommen auf Halles Grafikmarkt untern Hammer

Arbeiten bekannter Künstler werden bei einer Versteigerung an den Mann gebracht. Auktionator ist Freiraumkünstler Philipp Kienast.

Nimoe Gropp (links) und Ann Knaut sondieren originale Stiche für den Grafikmarkt am Donnerstag in der Händel-Halle.

Halle (Saale)/MZ - In der halleschen Kunstszene hat er eine jahrzehntelange Tradition - wenn auch mit Unterbrechungen: Der Grafikmarkt hat seit mehr als 40 Jahren zahlreiche Liebhaber von bildender Kunst in ihren verschiedenen Gattungen versammelt - erinnert sei an die Versteigerungen im Künstlerhaus 188, wo zu Lebzeiten der renommierte Kunsthistoriker Hans-Georg Sehrt beherzt und über viele Jahre den Auktionshammer geschwungen hat.

Im Jahr 2014 hat die Betreibergesellschaft der Händel-Halle die Ausrichtung des halleschen Grafikmarktes, der seit 2012 nicht mehr stattgefunden hatte, übernommen und damit den Neuen Halleschen Grafikmarkt ins Leben gerufen. Nunmehr zum sechsten Male kommen an diesem Donnerstag im Vorfeld der zweitägigen Kunstmesse „HAL ART“ in der Händel-Halle die Werke von insgesamt 70 renommierten Künstlerinnen und Künstlern vornehmlich aus der Region und aus Halle unter den Hammer.

Bekannte Namen wie Franca Bartholomäi, Lutz Bolldorf, Barbara Dimanski, Bernd Leistner und Lia Rackwitz, Petra Reichenbach und Gerhard Schwarz stehen auf der Auktionsliste. „Es werden Kunstdrucke, Zeichnungen, Aquarelle, Fotografien und Künstlerbücher aus lokaler Produktion vorgestellt und zum Verkauf geboten“, so Händel-Hallen-Chef Ulf Herden.

Freiraum-Künstler Philipp Kienast wird Auktionator

Noch sind Nimoe Gropp und Ann Knaut in der Händel-Halle dabei, Grafiken und Bilder zu sondieren. „Einige Arbeiten liegen schon seit einem Jahr hier, weil 2020 der Grafikmarkt ausfallen musste“, so Herden. Manche Künstler hätten ihre Werke zwischendurch sogar mal abgeholt, ausgestellt und wiedergebracht.

Mit Freiraum-Künstler Philipp Kienast indes hat die hallesche Kunstszene einen jungen Auktionator gewinnen können. „Ich bin derzeit dabei, mich mit dem Werksverzeichnis, den einzelnen Arbeiten und mit den Biographien der Künstler zu befassen“, so Kienast, der dafür viel Zeit investiert. Für Kienast ist die Funktion des Auktionators eine Premiere.

Bedenken, etwa nicht laut, aussagekräftig oder schlagfertig genug zu sein, muss Kienast allerdings nicht haben: Im Rahmen seiner langjährigen Freiraum-Kunsttätigkeit ist der junge Künstler oft genug in der Öffentlichkeit aufgetreten. „Ich weiß aber, dass ich als Auktionator in große Fußstapfen meiner Vorgänger trete“, sagt er respektvoll.

Grafikmarkt Händel-Halle, Donnerstag, 19 Uhr, Besichtigung ab 16 Uhr möglich