Halle/MZ. - Die Jahresreise haben Dagmar Kühling und ihr Mann Ali Karaman schon gebucht. Mit dem Schiff geht es über Weihnachten und Silvester nach Brasilien, Argentinien und auf die Kapverdischen Inseln. Die MZ Reisen Messe, die am Wochenende im Verlagshaus der Mitteldeutschen Zeitung stattfand, besuchten die beiden trotzdem. „Wir wollen schauen, was es für Angebote gibt“, sagt Kühling. Außerdem wolle sie einen Vortrag über Swinemünde anhören, denn dort geht es für das Paar noch in diesem Monat hin – und das zu einem ganz besonderen Anlass: Dem 20. Hochzeitstag. „Wir wollen etwas mehr über den Ort und was man dort machen kann erfahren“, sagt sie.

