Zahl der Patienten in Halles Kliniken im Vergleich zum Sonntag sprunghaft angestiegen - verschärfte Besucherregeln

Halle (Saale)MZ/dsk - Auf den Corona-Stationen in den fünf halleschen Krankenhäusern ist die Zahl der Patienten im Vergleich zum Sonntag sprunghaft um elf auf nunmehr 83 gestiegen. 25 Covid-19-Erkrankte liegen auf den Intensivstationen (plus zwei). Zudem meldete die Stadt am Montag zwei weitere Personen, die an Corona verstorben sind. 120 Neuinfektionen, 48 mehr als vor sieben Tagen, treiben die Inzidenz auf 533,31 Fälle.

Angesichts der ernsten Corona-Lage verschärfen alle fünf halleschen Krankenhäuser ab Mittwoch, 24. November, die Besucherregeln. So dürfen Patienten nur noch in Ausnahmefällen besucht werden, etwa bei der Palliativ-Versorgung, bei dementen Angehörigen oder nach Geburten. Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein (nicht älter als 24 Stunden), um in die Kliniken eingelassen zu werden. Zudem muss während der gesamten Besuchszeit eine FFP2-Maske getragen werden.