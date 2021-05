Zahl der Neuinfektionen weiter rückläufig

Halle (Saale) - Am zweiten Tag in Folge lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Halle am Sonnabend unter 100. Die Stadt hat einen Wert von 79,6 gemeldet. Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Virus betrug demnach elf, das sind fünf weniger als am Freitag. Insgesamt seien derzeit 624 Menschen in der Stadt infiziert. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt.

54 Hallenser wurden am Sonnabend mit Covid19-Symptomen in Krankenhäusern behandelt; insgesamt waren 75 hallesche Klinikbetten mit Corona-Patienten belegt. Beide Zahlen sind rückläufig. Damit stehe die Krankenhaus-Ampel nun auf Grün-Gelb. Eine dringende Behandlung von Patienten mit anderen Krankheiten als Corona müsse damit nur noch in Einzelfällen eingeschränkt werden.

Auch wenn der Ansteckungswert erneut gesunken ist, gelten Einschränkungen wie die nächtliche Ausgangssperre vorerst weiter, heißt es. Die Regelungen der Bundesnotbremse würden erst außer Kraft treten, wenn das Robert-Koch-Institut (RKI) an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Wert unter 100 feststellt. (mz)