Zahl der Neuinfektionen steigt weiter

Halle (Saale)/MZ - - Die Corona-Inzidenz der vergangenen sieben Tage in Halle ist am Donnerstag auf 500,21 Fälle je 100.000 Einwohner in gestiegen. Das waren 45,25 mehr als am Mittwoch, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Demnach sind am Donnerstag 252 Neuinfektionen registriert worden, 108 mehr als in der Vorwoche. Zwei weitere Todesfälle wurden bekannt, einer an und einer mit Corona.

Unterdessen sind am Mittwoch 2.523 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden, 186 davon zum ersten Mal. Am Donnerstag besteht diese Möglichkeit in der Heinrich-Pera-Straße noch bis 16 Uhr und in der Burgstraße von 16 bis 19 Uhr.