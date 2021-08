Zahl der Neuinfektionen nimmt zu – Lage in Kliniken aber entspannt

Halle (Saale)/MZ - In Halle nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter zu – die Lage in den Kliniken bleibt aber entspannt. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt elf positive Testergebnisse und eine Sieben-Tagen-Inzidenz von 28,07 Fällen (plus 1,26 zum Vortag).

Vier Personen liegen wegen einer Covid-19-Erkrankung weiterhin im Krankenhaus, eine davon auf einer Intensivstation. Unterdessen kommen die Impfungen in der Stadt voran. Am Mittwoch wurden 1.224 Spritzen verabreicht. 60,5 Prozent der Einwohner sind mittlerweile vollständig immunisiert.