Die FDP Halle hat ihren Vorstand gewählt und sich auf ein Sicherheitskonzept für die Stadt geeinigt. Was dieses beinhaltet.

Parteitag in Halle

Yana Mark beim FDP-Parteitag im Dorint-Hotel in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der Kreisverband der FDP in Halle setzt auf Kontinuität. Am Wochenende wählten die Freien Demokraten der Genscherstadt Halle turnusgemäß einen neuen Vorstand. Yana Mark trat dabei erneut als Kreisvorsitzende an und wurde mit hundert Prozent der Stimmen wiedergewählt. „Das Ergebnis ist für mich nicht nur ein Vertrauensvorschuss, sondern auch eine nachhaltige Bestätigung für die Arbeit als Gesamtvorstand“, sagte die 33-Jährige.