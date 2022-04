Wurde sehbehinderte Hallenserin auf dem Weg zur Beerdigung ihres Mannes abgezockt?

Eine Hallenserin bucht für sich und ihre Tochter einen Krankentransport, um zur Beerdigung ihres Mannes zu kommen. Bei den Kosten stockt ihr der Atem. Was der Allgemeine Behindertenverband in Halle die Situation einschätzt und wie sich die Firma zum Vorfall äußert.

Halle (Saale)/MZ - Es war einer der schwersten Wege in ihrem Leben. Nach 49 gemeinsamen Jahren musste Carmen Ert am 15. September ihren Ehemann beerdigen. Er verstarb recht plötzlich an einem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Neben der Trauer um ihren Mann belastet sie dieser schwere Tag jedoch noch aus einem anderen Grund.